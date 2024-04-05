مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، مباراة اليوم بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا تعتبر واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة على مستوى القارة الإفريقية. وتشهد أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي تجمعًا لأفضل الأندية في القارة في سباق نحو اللقب القاري الأهم.

فريق الأهلي المصري، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات على مستوى القارة، يتطلع إلى الحفاظ على تفوقه وتأكيد سيطرته في دوري أبطال أفريقيا. بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف على أرضية ملعب سيمبا في تنزانيا، يستعد الأهلي لاستقبال الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره، وذلك بهدف تحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

من جانبه، يسعى فريق سيمبا التنزاني إلى تحقيق إنجاز كبير بالتأهل على حساب الأهلي وبلوغ دور الأربعة في البطولة الأهم على مستوى القارة الإفريقية. يدرك لاعبو سيمبا أنهم بحاجة إلى تحقيق فوز بأي ثمن لقلب الطاولة على الأهلي والعودة بنتيجة إيجابية تمكنهم من التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

تتميز مباريات دوري أبطال أفريقيا بالإثارة والتنافس الشديد، وتعد مباراة اليوم لاستكمال لغز الصعود لدور الأربعة. فكل من الأهلي وسيمبا يسعى لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الآخر في مواجهة مباشرة تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومشاركة كل لاعب بكل قوة وتركيز.

ومع بداية المباراة المرتقبة، ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وتنزانيا وحول العالم هذا اللقاء الحاسم بفارغ الصبر. فالمباراة اليوم ستحدد ملامح المستقبل في رحلة الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، وستكون فرصة لعشاق اللعبة لمشاهدة عرض كروي مثير ومشوق يجمع بين فريقين كبيرين يسعيان لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

بذلك، يترقب الجميع انطلاقة المباراة المنتظرة التي ستشهد صراعًا رياضيًا مثيرًا وحماسيًا بين الأهلي وسيمبا، والذي سيكون حاسمًا لمستقبل الفريقين في البطولة الأم.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا اليوم

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا اليوم

تلعب مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تلعب مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

يقوم المعلق عصام الشوالي بالتعليق على مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 6

كما تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، عبر القنوات التالية:

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1HD Croatia

beIN Sports Fr 10 HD max

Sport Klub 3 Slovenija

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح تشكيل لاعبيه لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية.

في خط الهجوم: كريم فؤاد - أنتوني موديست - بيرسي تاو.