استمرار أعمال سحب المياه بعزبة الكوبانية بالإسماعيلية

لليوم السادس على التوالي..

لليوم السادس على التوالي تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية أعمال سحب المياه من عزبة الكوبانية المنكوبة عقب انهيار جسر ترعة السويس الأحد الماضي مما أسفر عن غرق مئات الأفدنة الزراعية وتضرر نحو 120 منزل بالعزبة والمناطق المحيطة بها .

وقام السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الجمعة بتفقد المنطقة ومتابعة استكمال إدارة جهود تجفيف الأرض الزراعية الناتجة عن إنهيار جسر ترعة السويس نطاق قرية عين غصين ، وذلك بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة .

واكد هنرى ابراهيم معاون الوزير المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة ان العمل مستمر لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة لسرعة احتواء ومجابهة الموقف الطارئ وذلك لإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة للمحافظ وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث لتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وتتابع الشبكة الوطنية للطوارئ منذ بداية الحادث تداعيات الموقف وتنسق بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية على أرض الواقع ولحين انتهاء الأزمة .

والقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قطاع قسم الضواحى القبض على مزارع؛ لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية، وغرق وانهيار عدد من المنازل

وتبين أن مواطنا حاول الحصول على وصلة رى غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث، بسبب قِدَم الجسر الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 150 فدان داخل عزبة الكوبانية غربا ، وتدمير مئات الأفدنة الزراعية المزروعة قمح وفراولة وأشجار مانجو

وقد.كشفت وزارة الموارد المائية والري قطاع القناة ، وقوع قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو 10.000 بطول 20 متر ، نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.



وأضافت وزارة الري، في بيان: على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

وفي السياق ذاته قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدفع ب ٣ ماكينات كبوتة كبيرة و محطة غاطس متنقلة و٢بدال لسحب المياه من المناطق المتضررة جراء الحادث.

وامر محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الاسكان ومركز ومدينة الإسماعيلية لمراجعة حالة المنازل بقرية عين غصين المتضررة من جراء الحادث وبيان مدى صلاحيتها للسكنى .

فيما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني بتوزيع وجبات افطار وسحور ووجبات جافة وكراتين سلع غذائية رمضانية للمتضررين من حادث انهيار جسر ترعة السويس وكذلك توزيع البطاطين ومياه الشرب النقية لهم .

وانهار فجر الأحد جسر ترعة السويس في الجهة المواجهة لعزبة الكوبانية بالإسماعيلية مما تسبب في إغراق مئات الأفدنة الزراعية والمنازل بالعزبة وعلى مسافة ما يقرب من 4 كيلو.ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية .

وقالت المحافظة في بيان لها إن عدد المتضررين يقدر بنحو 120 أسرة فضلا عن مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية المثمرة بالمانجو والقمح والفراولة.



