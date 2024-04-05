التحقق في واقعة تهديد ضابط شرطة مفصول لـ محام بالمحلة

أصدرالمحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة التنمر والتهديد في حق أحد المحامين بنعته وتهديده بالتنمر من جهه ضابط سابق مفصول من وزارة الداخلية عبر أحد منصات سوشيال ميديا.

كما وجهت النيابة العامة بسرعه سماع أقوال شهود عيان وتفريغ محتوي السوشيال ميديا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.



من ناحية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في تحديد موقع ضابط هارب من واقعة تهديد والتنمر في حق أحد المحامين سعيا في تقديمه وعرضه علي جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكان العشرات من المحامين قد أعلنوا مطالبهم داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة بأهمية سرعة القبض على أحد ضباط الداخلية السابقين بسبب إرساله رسائل والتهديد أحد المحامين وآخرين بألفاظ وعبارات تهديد كتابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد برلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من "رامي الشيخ " محامي ضد المدعو "ع.ا"40 سنة ضابط شرطة سابق يتهمه بالسب والتهديد والتنمر عبر برامج تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد الإساءة لسمعته وتحقير أفراد أسرته بعبارات نابية .

في المقابل طالب المحامون كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهم في الشكوي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق منفصل تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.. بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين"وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.



و بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المجنى عليه (سايس "له معلومات جنائية"- مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمون بذات الدائرة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لإكتشافهم قيام المجنى عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا بإصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.