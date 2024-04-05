آخر الاستعدادات لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري الابطال

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولها للمدرجات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏