مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة

طالب مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة، بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال “خريشة” خلال كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، حيث ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بغزة قبل أيام.

وتابع أنه :"لا أفهم كيف تبررون لأطفالكم ما يشاهدونه الآن من إبادة جماعية متلفزة"، لافتًا إلى استشهاد نحو 14 ألف طفل فلسطيني و9 آلاف امرأة، وأشار إلى أنّ الجريمة التي وقعت بحق مستشفى "الشفاء" قبل أيام والتي راح ضحيتها عدد من المرضى والأطباء والتنكيل بالجثث، تعد أمرًا مخزيًا ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

وشدد خريشة على ضرورة إنهاء الاحتلال في فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وتطرق خريشة خلال حديثه عن الاستيطان، قائلا: "عندما نتحدث عن الاستيطان غير القانوني عليكم أن تتخذوا خطوات عملية من أجل وقف هذا الاستيطان الذي يقتل فكرة حل الدولتين ويعد مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والمادة 8 من ميثاق روما وهو جريمة حرب".

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.