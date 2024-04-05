إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. مفاجأة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد الإجازة الرسمية في عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

وأكد شحاتة، إن عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، الصادر يوم الأربعاء الماضي والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت وزارة العمل أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل منشورًا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وهنأ حسن شحاتة وزير العمل، شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الموافق الإثنين 8 أبريل، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

وكان الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه في 8 أبريل يولد محاق شهر شوال، إذ لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.