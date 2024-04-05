احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بقرية قرنفيل بالقليوبية



شهدت قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

حيث شهدت الاحتفالية التى أشرف على تنظيمها الدكتور حسين سمك وبرعاية النائب ابراهيم عويس عضو مجلس النواب دائرة قليوب والقناطر الخيرية احياءا لذكرى والدة جميل محمد عويس عمدة قرية قرنفيل وكتقليد متبع منذ ٣ سنوات.

حيث أقيمت الإحتفالية بحضور عددا من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ومن بينهم النائب أسامة فتحى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ والنائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد رفعت النجار والدكتور هشام حمزة .

شهدت الاحتفالية حضور أكثر من ٣٠٠٠ شخص من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأسرهم حيث تم تسليمهم الهدايا المادية والعينية .

من جانبه قال أحمد جميل عويس المنسق العام للاحتفالية أنه تم فتح باب التقدم للمسابقة في بداية شهر رمضان المبارك وتقدم لها اكثر من ١٣٠٠ متسابق في كافة أجزاء القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتم إجراء التصفيات تحت إشراف لجنة من قيادات الأزهر الشريف وتم تصعيد ٥٨٩ من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتم تكريمهم خلال الاحتفالية .

وأبرز تكريم لهم كان تسليمهم كتاب الله تقديرا لهم بالإضافة إلى الجوائز المادية والعينية.

موجها التحية والتقدير لهم ولأسرهم على تلك النماذج الملهمة في المجتمع متمنيا أن يزيد عدد المكرمين إلى أعداد أكبر خلال السنوات المقبلة