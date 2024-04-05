سحور رمضاني بجمعية تنمية المجتمع بشربين بحضور راعي الكنيسة

فتح حوار مفتوح بمشاركة 500 شخص

نظمت جمعيه تنمية المجتمع بشربين بالدقهلية التي يرأسها د .أحمد سمير عبية " نقيب العلميين" بالدقهلية سحورا رمضانيا لأهالي شربين وفق العادة المتكررة التي تقوم بها الجمعية سنويا ، حيث تجاوز الحضور 500 عضو بمشاركة راعي كنيسة ماري جرجس بشربين القمص ثؤفيليس في لفتة تؤكد عمق الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة ، إضافة إلى حضور نائب رئيس مركز ومدينه شربين د .رامي النجار نيابة عن رئيس مركز ومدينة شربين إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في مركز ومدينة شربين

أنشطة اجتماعية

وأكد د. أحمد عبية بأن الجمعية تحرص على إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية طوال العام ، ومن بينها السحور الرمضاني الذي يجمع عددا من أطياف المجتمع ، حيث تكون الفرصة سانحة لتبادل الأحاديث الودية ، إضافة إلى مناقشة قضايا مركز ومدينة شربين وفتح حوار مفتوح بين كافة المشاركين

نسيج واحد

ولفت القمص ثؤفيليس بأننا في هذه الأرض الطيبة شعب واحد ونسيج واحد ولن نفترق أبدا ، مشيرا إلى أنه لبى الدعوة على السحور الرمضاني حيث كانت فرصة متميزة للقاء أبناء مركز ومدينة شربين .

الإعداد مبكرا

و أضاف عضو مجلس إدارة الجمعية د .فادي وجيه أن السحور حضره قرابة ٥٠٠ من أبناء مركز ومدينة شربين ، حيث تم الإعداد له مبكرا وسط تنظيم رائع من عدد من المتطوعين .

جهود المتطوعين

واختتم رئيس اللجنة المنظمة عبد المنعم حماد بأن السحور قام بتنظيمه عدد من المتطوعين ، حيث قاموا باستقبال المشاركين ، وإعداد وجبات السحور والإشراف على كافة الأمور التنظيمية .

الجهود الذاتية

يذكر أن جمعية تنمية المجتمع بشربين تم إشهارها في مارس ١٩٦٣ م وهي من أعرق الجمعيات الأهلية في محافظة الدقهلية ، وفي عام ٢٠٠٧ تولي رئاستها د. أحمد عبيه ، و تم إنشاء مقر لها بالجهود الذاتية في ش الثانوية بنات بشربين يحتوي علي حضانة ، ومستوصف خيري مجهز بوحدة أسنان حديثة يضم أجهزه لرسم القلب و السونار، ونظمت الجمعية عشرات القوافل الطبية بكافة التخصصات كما نظمت العديد من لقاءات المراجعة النهائية لطلبة الشهادات ، كما لها دور بارز في مكافحة الاستغلال عن طريق تقديم العديد من المبادرات لبيع منتجات ولحوم بسعر التكلفة .

مشاركة عدد كبير من أهالي شربين

جانب من السحور