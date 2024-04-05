نائب المحافظ والسكرتير المساعد يتصدران مشهد الاسماعيلية

قبيل ساعات من إعلان حركة المحافظين

على مدار الـ 48 ساعة الماضية اختفى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية من المشهد ولم يشهد حضور أية فاعليات أو ترأس اجتماعات داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية.وذلك تزامنا مع توارد أبناء عن حركة المحافظين الجديدة خلال الساعات المقبلة.والمرجح أن تكون الإسماعيلية إحدى المحافظات التي ستشهد تغيير .

في الوقت الذي بدا نشاط المهندس احمد عصام نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد واضحا في حضور الفاعليات المختلفة ومتابعة الأحداث لاسيما تبعات واقعة انهيار جسر ترعة السويس وغرق مئات الأفدنة الزراعية والبيوت بعزبة الكوبانية والمناطق المحيطة بها .

طبقا للبيانات الرسمية التي صدرت من ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال ال 48 ساعة الماضية



قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لموقع حادث سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف الحالي لأعمال معالجة آثار الحادث. بحضور النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والإسماعيلية وحي ثالث، وممثلي الري بالمحافظة.

وكان اللواء شريف بشارة قام في بداية الحادث بمتابعة الأمر عبر شاشات المتابعة اللحظية دون أن يتحرك لموقع الحادث.حيث وجَّه باستمرار أعمال رفع آثار حادث وقوع جزء من جسر عزبة الكوبانية على مدار اليوم نهارًا وليلًا والدفع بمعدات جميع الوحدات المحلية التابعة للمحافظة للعمل بشكل متكامل لسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية.

وشهد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم بالإسماعيلية بالنيابة عن المحافظ الذي تغيب عن الاحتفال دون إبداء سبب واضح.

وتولى اللواء شريف بشارة مهام محافظ الإسماعيلية في نوفمبر 2019 خلفا للواء حمدي عثمان الذي قدم استقالته من منصبه .



وسبق أن تولى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، منصب رئيس هيئة البحوث العسكرية، ثم قائدًا للمنطقة الغربية، قبل أن يتم تعينه مديرًا لأكاديمية ناصر العسكرية.

وتعد مشاكل تراكم القمامة من أبرز المشاكل التي تشهدها مدينة الإسماعيلية ولم يدخر جهدا في حلها داخل المحافظة.