مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم خدماتها لـ 490 طفل وشاب

نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق، عدد 6 أيام ترفيهية للأطفال، تضمنت أنشطة «مسرح عرائس، بازل، تلوين جبس، تصميم زينة رمضان، عيد الأم» شارك فيها 140 طفل من أعضاء المكتبة، بالإضافة لإستقبال المكتبة 6 زيارات مدرسية ضمت 90 طالب للإستفادة من أنشطة المكتبة.

ونظمت المكتبة 7 ندوات دينية بعنوان «شهر رمضان عرف بشهر التربية، التقرب إلى الله بالأعمال والعبادات، فضائل شهر رمضان، رمضان شهر العبادات، لماذا فرض الله علينا الفرائض، شهر الإنتصارات، بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم» وذلك خلال شهر مارس الماضى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنين على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولى اهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر مارس الماضى قدمت عدد 6 أيام ترفيهية للأطفال، بالإضافة لأنشطة عدة فى المجالات الآتية وذلك لعدد 490 طفل وشاب، وهم: نشاط بازل حيث بلغ عدد المستفدين منه 10متدرب (أطفال)، نشاط هاند ميد (سجادة الصلاة) حيث بلغ عدد المستفدين منه 10متدرب (أطفال)، ونشاط توتة وحدوته وإعادة تدوير، حيث بلغ عدد المستفدين منه 40 متدرب أطفال، ونشاط تدريب الكشافة حيث بلغ عدد المستفدين منه 50 متدرب أطفال، ونشاط تحسين خط (رقعة - نسخ)، حيث بلغ عدد المستفدين منه 20متدرب (أطفال، شباب، كبار)، ونشاط تسويق إلكتروني، حيث بلغ عدد المستفدين منه 20 متدرب (شباب، كبار).

ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية، قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر مارس الماضي، بزيارة مدرسة السرايا الإبتدائية لتقديم خدماتها لعدد 50 طالب، كما قامت المكتبة المتنقلة بزيارة منطقة آثار تل بسطا للمشاركة في فعاليتي اليوم العالمي لمتلازمة داون، ويوم اليتيم، وتقديم خدمات المكتبة المتنقلة للأطفال المتواجدين في هذه الفعاليات وعددهم 60 طفل.