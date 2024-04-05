البيت المحمدي يحيي ليلة القدر بمجلس حديثي وبرنامج تعبدي من العصر للفجر

يحيي البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث ليلة القدر بفعاليات علمية تبدأ بعد العصر حتى صلاة الفجر ، تتضمن مجلس حديثي لقراءة وإسناد كتاب:(شرح الصدر بذكر ليلة القدر)؛للحافظ أبي زرعة العراقي.

يأتي ذلك بحضور: الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بالأزهر الشريف، والشيخ علي صالح، من علماء الأزهر الشريف يتبعه برنامج تعبدي يشمل قراءة ورد يوم الجمعة، وصلاة المغرب، والإفطار الجماعي وصلاة الأوابين، وقراءة سورة( يس).

ثم صلاة العشاء والتراويح ودعاء ختم القرآن، يليها صلاة التسابيح، وقراءة دلائل الخيرات، وصلاة التهجد، ثم السحور بصحبة السادة المشايخ، وقراءة ورد السحر، والاختتام بصلاة الفجر.

تأتي احتفالية إحياء ليلة القدر ضمن الأنشطة العلمية التي يحرص البيت المحمدي على إقامتها برعاية فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، للتذكير بأيام الله واغتنامها امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها.

أسرار التوازن النفسي وقوة الوجدان.. ورشة مجانية ينظمها البيت المحمدي

وكان نظم نظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث اليوم الخامس لورشة "أسرار التوازن النفسي وقوة الوجدان" الأحد 21 يناير 2024، وتكونت الدورة من مجموعة برامج مختلفة، بدأت بموضوع "التعرف على أركان التوازن السبع".

مضمون وتفاصيل الورشة

وجاءت الورشة ضمن الأنشطة العلمية للبيت المحمدي عبر سلسلة متكاملة من البرامج التدريبية للتعرف على أساليب وتقنيات التوازن النفسي، أسرار القوي النفسية الكامنة داخل النفس البشرية، أسباب الاضطرابات النفسية و الانفعالية، وطرق الوقاية وأساليب العلاج.



وقدم الدورة الدكتور مازن الطحان أستاذ إدارة الأعمال وخبير التدريب الدولي، ويقدم الورشة مرة كل أسبوعين.

وكان نبه البيت المحمدي في إعلانه للورشة على الإلتزام بمعايير الزي فيما يتناسب مع التواجد في المسجد وأداء الصلاة، ويكون التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/85A7MhYNQjuBNxDX9

ورشة الإتزان وقوة الوجدان





البيت المحمدي

والجدير بالذكر أن البيت المحمدي للتصوف هو مؤسسة تختص بالمجال الدعوي للتصوف الصحيح المأخوذ عن النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح وهي مؤسسة خيرية تقوم بالعديد من الانشطة الخيرية مثل تحفيظ القران الكريم وتدريس مواد الازهر الشريف وتقديم مساعدات خيرية لجميع المحتاجين.



الدكتور محمد مهنا

الدكتور محمد مهنا هو رئيسًا لمؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف،مستشارًا لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وما زال نائبًا لرئيس الاتحاد العالمى للتصوف بإندونيسيا، وهو قطب الطريقة المحمدية الشاذلية، من القامات الصوفية والأزهرية المعروفة، فهو تلميذ الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية الصوفية، وأحد رجالات الدين الإسلامى المعروفين داخل مصر وخارجها.



وعن عنوان البيت المحمدي، في منطقة المقطم - شارع ٩ - بجوار مسجد الإيمان، وعن موقعه عبر خرائط جوجل https://maps.app.goo.gl/fnrvhx8vJjTGNoFfA .