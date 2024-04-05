الدفع بـ ١٣ألف و٤٠٠ أسطوانة بوتاجاز إضافية في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالمتابعة اليومية لمنظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.



كما شدد المحافظ علي مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقية والتعامل الحازم حيال اي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين حيث تم الدفع بحوالي ١٣ الف و ٤٠٠ اسطوانات بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة اكتوبر بإجمالي حوالي ٢٠ نقلة بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن.

البؤر الساخنة



كما شملت الجهود تخصيص ١٦٠٠ أسطوانة بوتاجاز لتوزيعها علي البؤر الساخنة في حال الاحتياج اليها موزعه علي عدد ٨ سيارات حمولة ٢٠٠ اسطوانة .

كما تابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في ٤٠٠ اسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز.

ووجه محافظ الجيزة مديرية التموين بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل علي المواطنين.

وفي سياق أخر، تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءآ من الطريق الدائري وحتي كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية .



وأشار اللواء أحمد راشد أن الاعمال تأتي أستكمالآ للمرحلة الأولي وتهدف إلي تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المروري الهام في إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية.

رؤية حضارية متكاملة



وأوضح محافظ الجيزة أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الأحتياجات المطلوبة التي تتماشي مع الطابع الأثرية للمنطقة وتحويلها إلي ممشي سياحي ومتنزهات حضارية من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بمواقع تجارية وانشاء ساحات انتظار للطريق ودورات مياه واماكن للجلوس وكيدز اريا والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم إلي جانب جذب الأفواج والحافلات السياحية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.



وأطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية للمشروع مؤكداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للمشروع لعودة الشكل الحضاري للمنطقة مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمساحات وضبط مناسيب ارتفاعات الارصفة لتحقيق عوامل الأستدامة .

لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهدآ في توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد طبقآ للرؤية الحضارية المتفق عليها .



ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم للاستفادة منها في توسعة الطريق مع رفع مخلفات الرتش الموجودة اول بأول إلي جانب الأنتهاء من توصيل المرافق " كهرباء ، مياه ، صرف صحي " مؤكداً علي المرور الدوري علي مواقع للعمل بالطريق للتأكد من الالتزام بالأعمال المحددة .



جاء ذلك بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة .