21 أبريل.. انطلاق الملتقى التوظيفي بجامعة الزقازيق

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الزقازيق، الملتقي التوظيفي بالجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٢ أبريل ٢٠٢٤.

وسيتضمن الملتقى معرض توظيفي لمدة يومين يستهدف مختلف قطاعات الأعمال بما يخدم كافة الطلاب والخريجين من كليات الجامعة المختلفة، ومن المتوقع مشاركة مايقرب من ١٥ إلى ٢٠ شركة في المعرض التوظيفي الذي سيقام على مدار يومي الملتقى، وإجراء محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة، حيث يهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل، وتدريب لطلاب وخريجي الجامعة.

وخلال اليوم الأول، سيتم عرض فرص التوظيف والتدريب من قبل أصحاب الأعمال، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتقدم وإجراء مقابلات معهم.

ويشمل اليوم الثاني، ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قبل الشركاء لجميع قطاعات وكليات الجامعة، تضم جميع الطلاب، حتى يصبحوا على دراية كافية بمتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

يشار إلى أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة، تستهدف تأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل، عن طريق سد الفجوة بين التعليم الجامعي والمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال تقديم التدريبات واكساب الطلاب المهارات النظرية والعملية اللازمة لمساعدتهم فى الحصول على فرص توظيف وتدريب مناسبة لهم.

وكان رئيس الجامعة قدشارك أبنائه الطلاب حفل الإفطار الجماعى، ضمن مبادرة "طلاب الخير فى شهر الخير"، والذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع رعاية الشباب، والمقام داخل الحرم الجامعى تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيية التدريس ومعاونيهم، وطلاب أسرة من أجل مصر، والطلاب الوافدين وطلاب المدن الجامعية بالجامعة.

وخلال الحفل أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مشيداً بالتنظيم الجيد لفعاليات الحفل، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، والتي تمثل بيتاً يجتمع فيه جميع الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مشيدًا بما قدمه طلاب أسرة من أجل مصر من نشاط متميز خلال العام الجامعي الجاري في مختلف المجالات، وجهدهم وتعاونهم المثمر داخل الجامعة، ونشاطهم المجتمعي لخدمة زملائهم الطلاب، وأفراد المجتمع الخارجى.

يشار إلى أن الحفل نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، واشرف عليه محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة والابتهالات الدينية التي لاقت استحسان جميع الحضور.