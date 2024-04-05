عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الـ 25 من المسلسلات الأطفال».



ففي مسلسل سر المسجد، اكتشف سيف وأصدقاؤه أن صاحب الرسالة المجهولة هو العم راشد وهو الذي يساعدهم لإيجاد الرمز المفقود مقابل حل عدد من الألغاز، وأبلغ راشد سيف وأصدقاءه أنه تمكن من إيجاد رمز جديد.

مسلسل يحيي وكنوز

وفي مسلسل يحيي وكنوز، تحدثت كنوز ومازن حول مكان سينو، وظهر يحيي في زمن الإسكندر وهو يسأل الأستاذ عصام ونونيا غن انتهاء عصر المعابد، فرد عليه الأستاذ عصام بأن الإسكندر ليس أول جيش يحتل كيميت وسرد له مع نونيا القصة.

مسلسل نورة

وفي مسلسل نورة، ظهرت الأستاذة رضوى ومدير المدرسة وهم يتحدثون عن والد ووالدة يارا اللذين رفضا الحضور للاستدعاء، كما ظهرت نورة وهي تتحدث مع والدها ووالدتها وجدتها عن ريم صديقتها في المدرسة التي لا ترد عليها.



إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.