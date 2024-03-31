ملخص أحداث الحلقة الـ20 من مسلسلات الأطفال

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بظهور فهمي وهو يضرب يحيى، لكن يتدخل حرس الملك ويرفض فهمي تسليم سلاحه والابتعاد عن يحيي حتى يقعان في بركة من المياه، كما يقبض الحراس على البروفيسورة جميلة وحسان.

تفاصيل مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور أحداث الجزء الثالث في إطار وطني، حول الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ومن المقرر خلال العمل، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة، بطولة عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبد الغفور، ليلى عز العرب، الإعلامية قصواء الخلالي، ياسر الطوبجي.

مسلسل نورة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل نورة، حلم نورة وهي بتستلم الكأس، وتتفاجأ بكونه مكسور، لتسأل أخيها عن سبب كسر الكأس المكسور، ثم تستيقظ على صوت والدتها للذهاب إلى المدرسة، وتقابل نورة صديقتها ريم وتتحدث معها عن استعدادات "الأوبن داي" لكن تتفاجأ برد ريم بأن كل التجهيزات تحطمت.

تفاصيل مسلسل نورة

تدرو أحداثة في إطار تربوي، حيث يتناول طرق التربية السليمة التي تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأباء، ومساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم والعمل من أجل تحقيقها، بطولة منة شلبي برفقة عدد من نجوم الفن.

مسلسل نورة

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما الحلقة 20 من مسلسل نور والكوكب السعيد، فبدأت بظهور نور وزهرة وفرحة وصديقهم رامي ليتحدثوا عن ورق القضية الذين أخذوه من المحامي، ويسأل يحيى عن آلة الطباعة التي طبعت هذا الورق، ويرد رامي أن هذه الآلة موجودة في 20 مكان، وبعد البحث يصلوا للرجل الذي سلم الورق ويتدخل رامي للإمساك به، لكن المفاجأة تكمن في أن الرجل الذي ظهر في اللعبة لصديقة زهرة يراقبه.

تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد

تدور أحداثه حول تناول قضايا مختلفة ومناقشاتها بشكل مبسط، تهدف إلغرس القيم الأنسانية والحضارية في الأطفال لأنهم صناع قرار المستقبل، فضلاً عن الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، بطولة ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين، حسين القناوي، فيروز طارق.