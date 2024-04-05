الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا لأخر احصائيات العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ ذكرت أن وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إنّ أكثر من 33091 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 75750 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023، وأن 54 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 82 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، على ما ذكرت الوزارة.

الحرب المستمرة أدت إلى إتلاف أو تدمير حوالي 62% من جميع المنازل

وجاء في بيان نشرته "الأونروا" "أدت الحرب المستمرة إلى إتلاف أو تدمير حوالي 62% من جميع المنازل في قطاع غزة، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المباني المنظمة التي تؤوي الأسر النازحة للهجوم، لقد نزح أكثر من 75% من السكان - غالبيتهم عدة مرات.. متى سينتهي؟".

الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية في غزة

وفي تقرير مشترك، كشفت الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية في غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الأشهر الأربعة الأولى فقط تقدر قيمتها بحوالي 18.5 مليار دولار أمريكي.

«باحث»: جهود مصر السياسية والإنسانية تحيي القضية الفلسطينية من جديد

جدير بالذكر أن محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، قال إنَّ الجهود المصرية لدعم غزة بدايتها من قبل إندلاع الأزمة ولكن ثنايا الأزمة كانت كاشفة لأهمية ثوابت الدولة المصرية التي تؤكد عليها دائماً في سياستها الخارجية وهو دعمها للقضية الفلسطينية ورؤيتها للحل العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ إقامة دولة فلسطينية أمر في غاية الأهمية ليس للشعب الفلسطيني فقط أو استقرار الداخل الفسلطيني إنما لأمن المنطقة ككل.

وتابع: «الدولة المصرية تبنت في إطار تعاملها مع الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم مقاربة متعددة الأبعاد، وهذه المقاربة لها شقين رئيسيين الأول سياسي والثاني إنساني».

وأكد: «الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، من مباحثات مكثفة ورسائل وثوابت أكدت عليها مصر في ثنايا مباحثاتها مع كافة الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وكافة القوى الدولية والإقليمية».

وتابع: «في تقديري، المكسب الأهم من التحركات المصرية هو بناء سردية تؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني بما يعيد إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد العديد من المتغيرات التي قادت إلى تراجعها خلال السنوات الأخيرة».