تسليم الدفعة الجديدة اليوم من الأطباء المكلفين للعمل بالشرقية

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتسليم الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين المكلفين بالعمل بالمديرية دفعة ٢٠٢٢، لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم لهم، أثناء إنهاء إجراءات التكليف.

جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور هشام مسعود، صباح اليوم الجمعة، إجراءات تسليم الدفعة الجديدة المكلفة بالعمل بديوان المديرية، وفقاً للقرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٤، والتأكد من انتظام سير العمل، متفقداً إدارة الموارد البشرية، وأماكن الانتظار والاستراحات المخصصة للأطباء، والتأكد من تواجد كافة العاملين بإدارة الموارد البشرية، وإدارة الرعاية الأساسية، والإدارات ذات الصلة، وعمل هذه الإدارات اليوم الجمعة بكامل طاقتها، والتأكد من تقسيم الدفعة الجديدة إلى مجموعات عمل أثناء استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بمصوغات التعيين.

ووجه مسعود؛ أفراد الأمن بتنظيم خطوط السير لسرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمنع التكدس والتزاحم وانتشار أي أمراض معدية، حفاظاً علي مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، ومن أبناءنا من الدفعة الجديدة للأطباء، خاصة خلال هذه الأجواء الرمضانية المباركة.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك في حضور مديري إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، المعامل، السن المدرسي، التطعيمات، الأمومة والطفولة، علاج غير القادرين"، لمناقشة خطط العمل الوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

تناول الاجتماع عرض مؤشرات أداء الأعمال الوقائية بكل إدارة فنية بالمديرية خلال الفترة الماضية، وكذلك أداء عمل الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، والبالغ عددهم ٤٩٠ وحدة صحية، وإجراءات وأعمال الترصد، وخطة العمل بالمدارس الحكومية والخاصة.