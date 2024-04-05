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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الإسماعيلي : الفوز على سموحة دفعة قوية للعودة لوضعنا الطبيعي

محمد بيومي
محمد بيومي

أكد محمد بيومى لاعب الإسماعيلي أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد التفوق على سموحة.

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وخطف الدراويش فوزا على سموحة بعد تسجيل هدفين في الدقائق الحاسمة بواقع هدف في ال68 وآخر في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.
وتابع بيومي في تصريحات عقب اللقاء :”الجميع كان في أعلى درجات التركيز ،استعدينا لتلك المباراة بشكل جيد بعد خوض ودية قوية في ليبيا لذلك كان الانتصار من نصيبنا”.
واستكمل تصريحاته :”أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على المجهود الكبير الذي يقدمه مع الفريق منذ توليه المهمة”.
وأنهى تصريحاته :”هذا الفوز يمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وتعديل ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية”.

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