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الجمعة 05 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: الاسماعيلي لن يستطيع إعادة إياد العسقلاني من روسيا

العسقلاني
العسقلاني

قال الإعلامي محمد شبانة، أن نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، خرج بتصريحات يؤكد عدم إمكانية عودة إياد العسقلاني للدوري المصري مجددًا إلا بعد مرور عامين من تاريخ احترافه خارجيًا، إلا للنادي الإسماعيلي، كما أن هناك بند 10% من وراء بيعه لأي نادٍ آخر.

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أكد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البند بالفعل موجود في العقد، ولكن هل السؤال لديه القدرة على سداد قيمة شراء عقده مرة آخرى من نادي روستوف الروسي".

وتابع: "من الوارد أن يكون نادٍ مصري آخر بخلاف الأهلي والزمالك يريد ضمه، فهل الإسماعيلي لديه القدرة مثلا على شراء عقد إياد العسقلاني من جديد بمقابل يتخطى المليون دولار؟!، لذلك من الصعب أن يعود اللاعب إلى الدراويش مرة آخرى".

وأضاف: "الإسماعيلي لديه الأولوية في شراء عقد إياد العسقلاني بالفعل حال عودته مجددًا لمصر، لكن من الصعب أن يدفع نفس القيمة المالية أو أكثر من أجل استعادته مجددًا".

وواصل: "الإسماعيلي لديه 10% من فارق المبلغ المدفوع في شراء عقده، بمعني أن روستوف لو باع اللاعب بمليون ونصف، يحصل الإسماعيلي على نسبته من النصف مليون دولار، كما أن النادي لديه 5% من حقوق رعاية اللاعب حال انتقاله لأي نادٍ آخر مستقبلا سواء في مصر أو أوروبا".

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