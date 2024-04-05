راحة 48 ساعة للاعبو الإسماعيلي قبل الاستعداد لمودرن فيوتشر

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الكابتن إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين بعد الانتصار على سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

إقرأ أيضًا..

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري.

وجاء قرار الجهاز الفني بنمح اللاعبين راحة لمدة يومين تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.