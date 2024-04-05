اقتحامات جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.. قتيل وحملة اعتقالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني في مخيم نور شمس بشرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت الشرطة في حسابها على منصة "إكس" أنها اعتقلت ثلاثة مطلوبين في طولكرم، لافتة إلى أن مقتل الفلسطيني جاء بعد إلقائه عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية أثناء خروجها.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية مقتل الشاب سائد أبو علوية واعتقال آخرين إثر ما وصفته باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس.

غير أن الوكالة قالت إن الشاب قتل برصاص قناص إسرائيلي أثناء وجوده على سطح منزله بالقرب من منزل حاصرته القوات الإسرائيلية في المخيم، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في المكان.

وعلى صعيد متصل، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله.

الاحتلال يمنع الآلاف من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان



في وقت سابق اليوم، منعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأدء صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك .

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.

وأفاد شهود العيان لـــ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا ينون التوجه للمسجد الاقصى بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وسجلت احتكاكات بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين توجهوا للصلاة وتحديدا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح ثلاثه شبان لم تعرف هويتهم بعد.

واعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس الشرقية، يوم غد "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان"، وسط توقعات بتوافد عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى.

إسرائيل تفعل أنظمة التشويش على نظام "جي بي إس"

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".

وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية".

كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".

ودخلت إسرائيل، أمس، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.

ووسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل، وسّعت إسرائيل جهود التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما أدى إلى ظهور خدمات الخرائط الإسرائيلية لمواقع الإسرائيليين في بيروت والقاهرة، وتم الإبلاغ عن اضطرابات في النظام على نطاق واسع في شمال إسرائيل والمناطق القريبة من غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمته أكثر من 30 هدفا داخل قطاع غزة، في ليلة واحدة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.