مفاجأة فى حالة الطقس الساعات المقبلة

الطقس الأن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

ارتفاعا ثم انخفاضا

وحذرت الهيئة، المواطنين من تقلبات الطقس خلال فصل الربيع، حيث نشهد ارتفاعا ثم انخفاضا في درجات الحرارة على مدار الثلاثة شهور، وهو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف.

طقس حار نهارًا

وقالت الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين اليوم الجمعة

وجاءت حالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة أنها تكون خفيفة، وترتفع الأمواج فيه من نصف متر إلى متر، وتتجه الرياح السطحية من الشمال إلى الغرب.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كما كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

العظمى الصغرى

درجات الحرارة في القاهرة 31 17

درجات الحرارة في 6 أكتوبر 32 17

درجات الحرارة في بنهــــا 30 18

درجات الحرارة في دمنهور 30 18

درجات الحرارة في وادى النطرون 32 17

درجات الحرارة في كفر الشيخ 30 17

درجات الحرارة في المنصورة 31 18

درجات الحرارة في الزقازيق 32 18

درجات الحرارة في شبين الكوم 31 17

درجات الحرارة في طنطا 31 17

درجات الحرارة في دمياط 25 17

درجات الحرارة في بورسعيد 25 18

درجات الحرارة في الإسماعيلية 33 16

درجات الحرارة في السويس 32 17

درجات الحرارة في العريش 27 16

درجات الحرارة في رفح 26 16

درجات الحرارة في رأس سدر 33 18

درجات الحرارة في نخل 31 12

درجات الحرارة في كاترين 25 11

درجات الحرارة في الطور 29 21

درجات الحرارة في طابا 32 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ 36 24

درجات الحرارة في الإسكندرية 27 16

درجات الحرارة في العلمين 27 16

درجات الحرارة في مطروح 25 13

درجات الحرارة في السلوم 26 13

درجات الحرارة في سيوة 30 12

درجات الحرارة في رأس غارب 34 22

درجات الحرارة في الغردقة 35 23

درجات الحرارة في سفاجا 35 22

درجات الحرارة في مرسى علم 36 21

درجات الحرارة في شلاتين 30 22

درجات الحرارة في حلايب 29 21

درجات الحرارة في أبو رماد 28 20

درجات الحرارة في رأس حدربة 28 20

درجات الحرارة في الفيوم 33 17

درجات الحرارة في بني سويف 34 18

درجات الحرارة في المنيا 35 18

درجات الحرارة في أسيوط 36 19

درجات الحرارة في سوهاج 35 20

درجات الحرارة في قنا 36 20

درجات الحرارة في الأقصر 38 21

درجات الحرارة في أسوان 37 21

درجات الحرارة في الوادي الجديد 38 20

درجات الحرارة في أبو سمبل 36