ارتفاع  كبير فى اسعار الكحك والبسكويت فى الفيوم

تحت شعار "كل عام وانتم بخير " ,ومع بداية الاسبوع الاخير فى شهر رمضان تبدأ المحال الكبرى المتخصصة فى الحلويات ومحال المخبوزات فى الفيوم الاعلان عن بيع وعمل كحك العيد والبسكويت الخاص بهذه المناسبة وبالطبع يفضل الكثير من ربات البيوت شراء الكحك والبسكويت جاهز بدلا من عمل الكحك فى البيوت .

وتشهد الاسعار ارتفاع كبير عن الاسعار فى العام والماضى وصلت الى الضعف وايضا تشهد تفاوت كبير بين المحال المتخصصة فى الحلويات ومحال المخبوزات . تراوحت اسعار كيلو الكحك والبسكويت بين 130 و160 جنيه فى محال المخبوزات وتصل الى 250 جنيه فى المحال الكبرى للحلويات للانواع المتميزة والمحشية .

قائمة الاسعار

وتقبل بعض ربات البيوت على "عجن" الكحك والبسكويت فى المنازل والذهاب به فقط للتسويه مقابل 20 جنيه لـ "الصاج" .بينما تفضل الكثيرات شراء الكحك والبسكويت جاهز وفى احد محال المخبوزات فى شارع درب حرازة بمدينة الفيوم قائمة بالاسعار والتى شملت الكحك ب 140 جنيه للكيلو والغريبة ب 150 جنيه وكذلك البيتى فور وكيلو بسكويت شاى 130 جنيه وكيلو بسكويت شيكولاته ب 160 جنيه وبنفس السعر كيلو بسكويت بالفانيليا والبيتى فور الكيلو بـ 160 والكيلو مشكل بـ 160 جنيه ويشمل اصناف الكحك والبسكويت والبيتى فور والغريبة .

بينما كانت الاسعار فى المحال الكبرى للحلويات فى المحافظة تزيد بما يقرب من الضعف منها مثلا الكحك السادة ب 230 جنيه للكيلو وكحك العجمية ب 250 جنيه وبسكويت نشادر او شاى او بالفانيليا ب 220 جنيه والبيتى فور ب 250 جنيه والغريبة ب 240 جنيه للكيلو وبيتى فور سابليه ب 250 جنيه .

ويقول احد اصحاب محال المخبوزات ان الاسعار زادت عن العام الماضى بسبب ارتفاع اسعار الخامات والخدمات واننا نبيع بنصف الثمن الذى يبيع به اصحاب محال الحلويات المتخصصة ويقبل على الشراء منا معظم الطبقات خاصة الموظفات الذين لا يجدون وقت لعمل الكحك فى المنازل .

وتقول صباح محمد موظفه :بالطبع اشترى الكحك والبسكويت من محال المخبوزات لعدم وجود وقت لصناعته خاصة واننى موظفة واعول اطفال فى المرحلة الابتدائية وسوف يؤدون امتحانات قبل اجازة العيد وبعدها واقوم بمراجعة دروسهم والاسهل لى والافضل شراء الكحك جاهز حتى لو اثر على ميزانية الاسرة وهذا العام خفضت ما كنت اقوم بشراؤه من الكحك والبسكويت الى النصف بسبب ارتفاع الاسعار .

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