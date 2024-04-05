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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عاجل| فريق التعمير والإسكان يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للبنوك.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت الدورة الرمضانية للبنوك في دورتها الثالثة بفوز بنك التعمير والإسكان بضربات الترجيح على بنك فاب مصر بنتيجة  ٣-٢ في المباراة النهائية والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليتوج بذلك بطلاً ويحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للقطاع المصرفي.

وجاء ذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ولفيف من رؤساء البنوك المشاركة، وفي أجواء رمضانية مميزة مفعمة بالحماس والروح الرياضية العالية.

توجيه الشكر

وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بهذا الفوز، كما توجه بجزيل الشكر لفريق بنك التعمير والإسكان وإدارته الفنية، لما قدموه من أداء قوي ومهارات عالية، وتحليهم بالروح الرياضية.

وإصرارهم على بذل قصارى جهودهم لإحراز لقب البطولة، والتي كانت من أهم عوامل نجاحهم في تلك البطولة، متمنيًا للجميع حظًا وفيرًا في البطولات القادمة.

وحرص غانم خلال الفترة السابقة، على توجيه المشرفين القائمين على الفريق الرياضي لكرة القدم بالبنك، بتوفير وتقديم كافه أوجه الدعم للفريق وإدارته الفنية، حتى يظهر بالشكل الفني الذي يليق ببنك التعمير والاسكان كأحد البنوك المصرفية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

 

 

 

 

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