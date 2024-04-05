غدا.. افتتاح عدد من المنشأت فى نادي قارون بالفيوم

يفتتح فى التاسعة مساء غد السبت عدد من المنشأت فى نادي قارون بالفيوم بعد اعادة تطويرهم، وصرح المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة النادي أن من بين المنشات التى سيتم افتتاحها فندق النادى وقاعات الحفلات وأنه سوف يبدأ تشغيلهم بإدارة ذاتية من النادي عقب الافتتاح، وتشارك فرقة الحضرة المصرية فى إحياء حفل الافتتاح.

حفل ختام الأنشطة الرمضانية

ومن جهه اخرى اقام الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم حفل الأنشطة الرمضانيه تم خلاله تكريم أبناء العاملين بالمحافظة من حافظي القرآن الكريم و تكريم فريق شركة مياه الشرب لفوزه بكأس كرة القدم

وسط لفيف من القيادات التنفيذية و العمالية ورجال المجتمع الفيومي.

تم تنظيم الحفل باشراف خالد معروف رئيس الاتحاد المحلى بالفيوم وشمل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بمسابقة القرآن الكريم حيث تم تكريم ٩٧ طالب من حاملى كتاب الله

و تم خلال الحفل ايضا تكريم شركة مياه الشرب لفوز فريقها بالمركز الأول لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم و جاء فريق جامعة الفيوم فى المركز الثانى و شركة مطاحن مصر الوسطى في المركز الثالث.

وجه "معروف" خلال كلمته الشكر للمهندس تامر عيسي عثمان على رعايته الكريمة لأنشطة الاتحاد و مايقدمة من مساندة لعمال محافظة الفيوم. و رحب خلال الحفل بالضيوف و على رأسهم المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم و المهندس محمد خيرالله رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء و الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة و المهندس مراد مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم و مهندس حسام ابراهيم مدير عام شركة الغاز بالفيوم و الدكتور محمد سيد وكيل وزارة الثقافة .

و حضر الحفل أحمد صبري البكباشى والدكتور تهامى قطب والدكتور محمد حمدي صالح رئيس حى غرب و ماهر عبد الفتاح مساعد رئيس المدينة واللواء محمد الهامى والمهندس خالد سرحان رئيس قطاع مطاحن الفيوم والدكتور محمد باهى جمعة امين عام معهد الاورام و أيمن مصطفى ومحمد صديق الشاهد وممثل الأزهر الشريف . واقيم الحفل بنادى الصفوه الرياضى بحضور على ابو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي و وكيل وزارة القوي العاملة سابقاً.