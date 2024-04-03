رئيس جامعة القاهرة يعزّي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم في وفاة والدته

قدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، العزاء للكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، في وفاة والدته الكريمة، بخالص الحزن والأسى.

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

وفاة والدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

وتوفت والدة الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، اليوم الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024.

وأعلن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن عزاء والدته سيكون يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم في وسط القاهرة.

ونعى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدته في عموده اليومي "صباح جديد" قائلا: "أمي الحبيبة.. كنت معك أخشى الموت.. وبعد رحيلك أخشى أن تطول حياتي".

وجريدة أخبار اليوم من أكبر المؤسسات الصحفية في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وأشهرها،أسسها التوأم مصطفى أمين وعلي أمين عام 1944.

ويقع مقر مؤسسة أخبار اليوم الرئيسي بشارع الصحافة بالقاهرة.

وتأسست مؤسسة أخبار اليوم عام 1905، وهي ثاني أقدم مؤسسة صحفية مصرية مملوكة للدولة بعد مؤسسة الأهرام. وتمتلك العديد من المنشورات والوكالات والشركات.

ويرأس مجلس إدارتها الكاتب الصحفي أحمد جلال، وتديرها الهيئة القومية للصحافة باختيار مجالس إدارتها ومحرريها الرئيسيين وقواعد تعيين المسؤولين. مثل أي مؤسسة مملوكة للدولة.

ومع صدور قانون تنظيم الصحافة في مايو 1960 وإصدار قانون المؤسسات الصحفية في مارس 1964 تم تأميم صحيفة أخبار اليوم إلى جانب منشورات أخرى مثل دار الهلال ، روز اليوسف والأهرام.