للعام الثالث على التوالى.. إدارة قنا التعليمية تكرم٢٥٠ حافظا للقران الكريم

نظمت ادارة قنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أمسية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها الإدارة للعام الثالث على التوالى، وذلك بالتنسيق مع مديرية أوقاف قنا ، في إطار الاحتفاء بأهل القرآن في شهر نزوله .

حيث كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدد ٢٥٠ طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أشرف عليها قسم التخطيط والمشروعات بإدارة قنا التعليمية بمعاونة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإدارة ، استضافت مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات الاحتفالية في حضور المستشار عمر صلاح رئيس النيابة الإدارية و الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني و وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء بقنا و رضا رسلان نقيب معلمي بندر قنا و النائب السابق محمود عبد السلام الضبع ومحمد نور الدين رئيس مجلس أمناء الإدارة وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي ومحمد الأمير مدير إدارة التخطيط بالمديرية وأيمن حلوي رئيس قسم التخطيط بإدارة قنا التعليمية وعبير حمدي راشد مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية والإعلامية وأسر الطلاب المكرمين .

وهنأ مدير تعليم قنا الفائزين ، وأثنى على جهود كل من دعم المسابقة مؤكدا إن حفظ القرآن له دور كبير في زيادة التحصيل العلمي والتفوق. لأن حفظ القرآن يعمل على تمرين الذاكرة فيساعد على التقدم والتفوق في الدراسة فضلا عن أنه يهذب النفوس ويرتقي بالخلق .

و أكدت وفاء رشاد مدير عام الإدارة أن المسابقة التي بدأت فعاليتها في الشهر الفضيل بقاعة الاجتماعات بالإدارة ترنو إلى إكرام أهل القرآن وحسن مكافأتهم معنويا وماديا ، وإقامة هذه المسابقة للعام الثالث يدل على إقبال وتزايد عدد المشاركين بها .

استهلت الاحتفالية بالسلام الجمهوري و تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم لأحد طلاب معهد النور ثم ابتهالات دينية ومدح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ثم كلمة لفضيلة الشيخ عمر عبده ذكر فيها أن الصُحبةً ممن يسعون إلى حفظ كتاب الله تشجع على الحفظ والتسابق مما يُحرك فيهم روح المنافسة ويجعلهم أكثر نشاطاً وهمة.

كرم الوكيل والمنصة لجنة المراجعة المتمثلة في الشيخ عمر عبده والشيخ أحمد عبد الحافظ والشيخ عبد الله حارث الائمة بمديرية أوقاف قنا عرفانا بدورهم في خروج المسابقة بهذه الصورة وبدقة متناهية .

كما كرم الوكيل الدكتور محمد مصطفى موجه عام اللغة العربية والأستاذ محمد مبارك الموجه الأول للإدارة وأعضاء التوجيه لاسهام التوجيه في رعاية وتبني نماذج مشرفة من الطلاب كان من بينهم مريم حسن ثالث الجمهورية في مسابقة وزارة التربية والتعليم لحفظ القرآن الكريم .

وزعت المنصة الدروع وشهادات التقدير على الطلاب والطالبات و التقطت الصور التذكارية في أجواء احتفالية .