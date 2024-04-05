الأسهم الأمريكية تهبط قبل تقرير الوظائف والمستثمرون يقيّمون تعليقات الفيدرالي

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض حاد مع اتخاذ مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نهجا حذرا في تعليقاتهم حول توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري المهم في الولايات المتحدة.

الأسهم الأمريكية



ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا 64.03 نقطة أو 1.23% إلى 5147.46 نقطة.

في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 228.38 نقطة أو 1.40% إلى 16049.08 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 538.44 نقطة أو بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوي 38588.70 نقطة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لشهر مارس المقرر صدورها غدا الجمعة إلى 200 ألف من 275 ألف في فبراير، في حين من المرجح أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9%.



ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، لا تزال أسواق المال تتوقع حاليا فرصة قدرها 60% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو.



وعلى الجانب الإيجابي، قفزت أسهم شركة ليفي شتراوس بعدما رفعت شركة صناعة الملابس توقعاتها للأرباح السنوية، مستشهدة بالتوفير الناتج عن أحدث إجراءات لخفض التكاليف.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق مرتفعاً بعد انتهاء موجة جني أرباح

الأسهم اليابانية

أنهى المؤشر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية الجلسة على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.81% عند الإغلاق مسجلا 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى 2% متخطياً 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في أسواق الأسهم اليابانية على صعود نسبته 0.94% مسجلاً 2732.00 نقطة.



وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55% ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 3.16% ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07%.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكاي هبوطا نسبته 4.6% عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس/آذار.

وزاد سهم كاو 5.14% بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونغ كونغ إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68% بعد أن قالت شركة التجارة أمس الأربعاء إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعا من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعا نسبته 6.4% في الجلسة السابقة.

الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات عن التضخم

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي.

وقفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأميركية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين في المنطقة لشهر فبراير/شباط المقرر في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.



ومن المرجح أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين 8.6%، دون تغيير عن يناير كانون الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم.

في وقت لاحق من اليوم، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس/آذار للتيقن من موعد أول خفض لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية في أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 9.4% إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأميركي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو غروب في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 7.5% بعد أن رفع مورغان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.