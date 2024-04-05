يلتقي أهلي جدة مع الوحدة مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك عبد العزيز في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يخوض أهلي جدة المباراة بمعنويات منتعشة بعد فوزه على جاره الاتحاد بهدف نظيف في الديربي بالجولو الماضية من الدوري السعودي، ليصل للفوز الخامس عشر له هذا الموسم.

بينما عاد الوحدة إلى الانتصارات بعد الفوز على الفيحاء بهدفين لهدف، بعدما خسر في ثلاث مباريات متتالية أمام ضمك وابها والفتح، لينجح في تحقيق الانتصار بعد غياب دام 7 جولات.

كان آخر انتصار لفريق الوحدة في الدوري السعودي قبل انتصاره الأخير، على الرياض بهدف نظيف بالجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

يأتي أهلي جدة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بعد مشاركته في 26 مباراة نجح في تحقيق الانتصار 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر خمس آخرين.

فيما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة خلال 26 مباراة بعدما فاز في تسع مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 14 لقاء.

تبدأ مواجهة أهلي جدة والوحدة في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوحدة:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: زياد الجهني، علي الأسمري

أمامهم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ألان ماكسيمين.

في خط الهجوم: فراس البريكان