اكسري القاعدة واصنعي كيكة الموز بزبدة الفول السوداني كبديل صحي في العيد

كيكة الموز بزبدة الفول السوداني من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها احتفالًا بعيد الفطر، فتحتوي على العديد من الفوائد الهامة لجسمك، مقارنًة بباقي الحلوى التي اعتاد للجميع تناولها في هذه الأيام السعيدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة الموز

طريقة عمل كيكة الموز بزبدة الفول السوداني

المقادير

- دقيق : كوبان

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج صودا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- لبن زبادي : ربع كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- زبدة الفول السوداني : ثلث كوب (طرية)

- رقائق الشوكولاته : ثلاث أرباع الكوب (رقائق شوكولاتة الفول السوداني)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. بطني صينية مقاس 9 انش بورق الزبدة وادهنيه بالقليل من الزبدة.

3. في وعاء اخلطي الطحين والبيكنج صودا والسكر والملح واتركيه جانباً.

4. في وعاء آخر اخلطي اللبن والموز والبيض والزبدة المذابة حتى تمتزج المكونات ثم أضيفي الفانيلا وزبدة الفول السوداني مع التحريك.

5. أضيفي خليط الطحين للمزيج واخلطي بواسطة ملعقة بلاستيكيه أو خشبية حتى تتجانس المكونات.

6. أضيفي رقائق شوكولاتة زبدة الفول السوداني وقلبي.

7. صبي خليط الكيك بالصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 55 دقيقة أو حتى تنضج.

8. أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها.

فوائد تناول الموز

يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا" الجيدة "في أمعائك.





دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.





تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.





تنظيم سكر الدم

يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.