عاجل
يوم صيفي حار.. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة أمريكا تعرب عن قلقها من حرب محتملة بين إيران وإسرائيل القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله" شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من غزة اليوم أمريكا تؤكد استمرار دعم الناتو لأوكرانيا
الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مفيدة للبشرة وتقي من السرطان.. طريقة عمل سلطة الجزر بالشبت

سلطة الجزر
سلطة الجزر

يتميز الجزر بفوائده العديدة والمذهلة التي يحتاجها الجسم، ويُعد كبديل فعال للعديد من العقاقير الطبيعة التي لها أثار جانبية، لذلك نقدم لكم أبرز الأمراض التي يعالجها الجزر، وطريقة عمل سلطة جزر بالشبت الصحية.

 

طريقة عمل سلطة الجزر بالشبت

المقادير

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومبشور)


 

- الثوم : فص (مهروس ناعم)


 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة


 

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

 

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

 

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

 

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة


 

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار.

 

2. أضيفي الجزر المبشور والثوم والملح والفلفل وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
 

3. ازيلي المقلاة عن النار واتركي الجزر ليبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

 

4. أضيفي الشبت المفروم وعصير الليمون وقلبي المزيج وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

 

فوائد تناول الجزر

يساعد في الوقاية من السرطان

فقد أظهرت الدراسات أنّ الجزر يقلّل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدي والقولون.

 

يحسّن الرؤية

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الكبد، وهي مادة تقوي النظر، إضافة إلى أنّها تحمي شبكة العين من الغباش ومن المياه الزرقاء وعتامة العدسة.
 

يبطئ الشيخوخة

حيث يعمل البيتا كاروتين المتوافر بدرجة عالية في الجزر كمضاد للأكسدة للخلايا التالفة التي تنتج من عملية الأيض. وبذلك، يبطئ الجزر الشيخوخة.
 

يعزّز صحة البشرة

يحمي الفيتامين A والمواد المضادة للأكسدة البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة وحب الشباب وتصبغ البشرة وتفاوت لونها وعيوب أخرى. كما أنّ النقص في الفيتامين A يسبّب جفاف البشرة والشعر والأظافر. وبالإضافة إلى تناوله نيئاً أو مسلوقاً، يستخدم الجزر كقناع للوجه، إذ يخلط الجزر المبشور مع قليل من العسل ويفرد على الوجه، فنحصل على علاج غير مكلف ومفيد.
 

يساعد في منع الإصابة بالعدوى

من المعروف أنّ الجزر أفضل علاج لمنع الإصابة بالعدوى، فالفيتامينات المختلفة التي يوفرها تقوّي مناعة الجسم.


 

يحارب أمراض القلب

تشير الدراسات إلى أنّ الوجبات الغذائية الغنية بالكاروتينات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. إذ إنّ الجزر لا يحتوي فقط على البيتا كاروتين إنّما أيضاً على الألفا كاروتين والليوتين، وهي مضادات أكسدة تقلل من نسبة الكوليسترول بالدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

مواد متعلقة

يبني العضلات ويعالج النسيان.. مشروب سحري لن تتخلى عنه بعد الآن

ظلمها الكثير.. فوائد البطاطس المذهلة ودورها في خسارة الوزن

تيشيرت حمدي الميرغني يستفز رواد السوشيال ميديا في برنامج رامز جلال

جورجينا تسرق الأنظار بفستان ثمين في أحدث ظهور| لن تصدق السعر

القهوة.. سلاح ذو حدين| تعرف على فوائدها وطرق الوقاية من أضرارها

ياسمين صبري تخطف الأنظار داخل الطائرة بلوك جذاب وملامح ترابية

بسعر صادم.. هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بالقفطان وحقيبة ثمينة

محمد هاني الناظر يكشف عن أفضل سيروم للشعر| اصنعيه في دقائق
الجريدة الورقية