وزير الدفاع الألماني: ننوي استحداث تشكيل رابع للتعامل في الفضاء السيبراني والمعلوماتي

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه كجزء من الإصلاح الهيكلي، سيتم استحداث تشكيل رابع تابع للقوات المسلحة الألمانية، للتعامل مع الأنشطة في الفضاء السيبراني والمعلوماتي، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "Phoenix": "في المستقبل، سيكون لدى الجيش الألماني قيادة عملياتية واحدة وأربعة أصناف للقوات المسلحة وقيادة دعم"، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "إن إنشاء قيادة عملياتية موحدة يرجع إلى ضرورة ممارسة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة من مركز واحد..أما بالنسبة لأصناف القوات المسلحة، فبجانب الأصناف الثلاثة التقليدية - القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية - سيتم الآن إضافة صنف رابع: القوات العاملة في الفضاء السيبراني والمعلوماتي".

ووفقا لبيستوريوس، فإن "الصنف الجديد من القوات المسلحة سوف يتعامل مع التهديدات الهجينة، من حملات التضليل إلى مواجهة الهجمات السيبرانية".

وأكد بيستوريوس أن "إصلاح الهيكل التنظيمي للجيش الألماني يهدف إلى ضمان جاهزية القوات المسلحة الألمانية لحالات الطوارئ، بما في ذلك الحرب".