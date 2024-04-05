الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم يختتم الأنشطة الرمضانية

اقام الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم حفل ختام الأنشطة الرمضانية تم خلاله تكريم أبناء العاملين بالمحافظة من حافظي القرآن الكريم وتكريم فريق شركة مياه الشرب لفوزه بكأس كرة القدم وسط لفيف من القيادات التنفيذية والعمالية ورجال المجتمع الفيومي.

تم تنظيم الحفل بإشراف خالد معروف رئيس الاتحاد المحلى بالفيوم وشمل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بمسابقة القرآن الكريم حيث تم تكريم ٩٧ طالبًا من حاملى كتاب الله.

وتم خلال الحفل أيضا تكريم شركة مياه الشرب لفوز فريقها بالمركز الأول لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم وجاء فريق جامعة الفيوم فى المركز الثانى وشركة مطاحن مصر الوسطى في المركز الثالث.

وجه "معروف" خلال كلمته الشكر للمهندس تامر عيسي عثمان على رعايته الكريمة لأنشطة الاتحاد وما يقدمه من مساندة لعمال محافظة الفيوم. ورحب خلال الحفل بالضيوف وعلى رأسهم المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم والمهندس محمد خيرالله رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس مراد مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم ومهندس حسام ابراهيم مدير عام شركة الغاز بالفيوم والدكتور محمد سيد وكيل وزارة الثقافة.

و حضر الحفل أحمد صبري البكباشى والدكتور تهامى قطب والدكتور محمد حمدي صالح رئيس حى غرب و ماهر عبد الفتاح مساعد رئيس المدينة واللواء محمد الهامى والمهندس خالد سرحان رئيس قطاع مطاحن الفيوم والدكتور محمد باهى جمعة امين عام معهد الاورام و الصحفى أيمن مصطفى ومحمد صديق الشاهد وممثل الأزهر الشريف الشيخ خالد القيسى واقيم الحفل بنادى الصفوه الرياضى بحضور على ابو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي ووكيل وزارة القوى العاملة سابقاً.

افتتاح معرض ملابس التلاميذ الأيتام

من جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بافتتاح معرض ملابس العيد للتلاميذ الأيتام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تم تنظيم معرض ملابس العيد، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالفيوم، وتم عرض جميع الملابس داخل مركز مصادر التعلم بالمديرية، وتم توزيع جميع الملابس حسب المقاسات واختيار الطلاب لأنواع الملابس والأحذية.

حضر افتتاح المعرض هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبدالنبي كمال مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية، وفريق العمل المشرف على المعرض بالشئون التنفيذية والتربية الإجتماعية والعلاقات العامة والإعلام.

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