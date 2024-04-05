بركات: الأهلي يستطيع تحقيق فوز مريح على سيمبا



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع تحقيق فوز مريح أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحقق نتيجة جيدة، وفاز بهدف نظيف".

وأضاف: "لم يتم إحراز أهداف أخرى غير هدف فريق الأهلي أمام سيمبا في جميع مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذا يظهر مدى التنافسية في البطولة هذا الموسم".

وتابع: "البعض وصف فوز الأهلي على سيمبا بأنه فوز خادع، وأنا لا أفضل هذا الوصف، أقول إنه فوز كبير ومهم، وليس خادعًا".

وأكمل: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أدار المباراة بشكل جيد، واستطاع أن يفوز، وتمكن من تقليل فرص سيمبا بعد أول 10 دقائق من الشوط الثاني".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي يستطيع تقديم مباراة كبيرة، وأن يحقق نتيجة كبيرة أمام سيمبا، وأؤكد دائمًا أن هناك فارق في المستوى الفني بين الفريقين.. الأهلي يستطيع إحراز فوز مريح يؤهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".