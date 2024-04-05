قيادات الوفد بالإسكندرية يشاركون الإفطار الجماعي بكنيسة السيدة العذراء

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وفي أجواء تسودها المحبة والاخاء. استقبل نيافة القمص سرابيون بدري كاهن الكنيسة ولفيف من كهنة الكنيسة بمأدبة الإفطار الجماعي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابو سيفين بعبد القادر سيادة النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد بالإسكندرية، والمستشار خالد عيد العزومي نائب رئيس حزب الوفد بالإسكندريةوعدد من قيادات الحزب بالعامرية وزاوية عبدالقادر والقيادات الشعبية وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والاستاذ بسيونى مدير اداره التربيه والتعليم بالعامرية والشيخ رمضان عبد الرازق مدير ادارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعامريةوكوكبة من قيادات الإدارة، ونخبة من معلمي الإدارة.

وأكد النائب سعيد اسماعيل ضيف الله فى كلمته أن الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات الوطن وأساسًا من أسس تطوره وتقدمه وأن شعار حزب الوفد التاريخي هو الهلال الذى يعانق الصليب ابلغ دليل على أن عنصرى الأمة ينصهران ليشكلا جسد واحد وستظل مصر دائما في رباط ووحدة وأمن وأمان مهما حيكت لها مؤامرات .وأنهم صفا واحدا مسلمين واقباط خلف القيادة السياسية.



