الأعراض الشائعة للنوبة القلبية عند الرجال والنساء.. ألم في الصدر وضيق التنفس

يمكن أن تصاحب النوبة القلبية مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تظهر فجأة أو تدريجيًا على مدى ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، وأشار خبراء من الكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) وجمعية القلب الأمريكية (AHA) إلى ذلك.

ووفقا لأطباء القلب، على الرغم من أن الألم أو الانزعاج في الصدر هو العرض الأكثر شيوعا للنوبة القلبية، إلا أنه لا يحدث في جميع الحالات، وخاصة عند النساء.

وقال الخبراء: "قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأعراض غير نمطية للنوبة القلبية".

أعراض النوبة القلبية عند النساء

بالإضافة إلى ألم الصدر النموذجي، غالبًا ما تعاني النساء أيضًا من ألم أو عدم راحة في الفك والرقبة والجزء العلوي أو السفلي من الظهر والكتف والذراع والبطن.

تشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة الأخرى لدى النساء ما يلي:

ضيق التنفس

الغثيان والقيء

الدوخة والدوار والإغماء

عرق بارد

التعب والضعف العام

معدل ضربات القلب سريع بشكل غير عادي أو بطيء جدًا

ضربات القلب السريعة، ترفرف، أو قصف القلب

القلق والخوف.

ألم في الكتف والظهر والرقبة كعلامة على نوبة قلبية، ويمكن أن يعاني كلا الجنسين من آلام الكتف أثناء الأزمة القلبية، لكنه لا يزال أكثر شيوعًا عند النساء، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بألم في الرقبة والظهر أثناء الأزمة القلبية من الرجال.

أعراض النوبة القلبية عند الرجال

عادة ما تسبب النوبة القلبية لدى الرجال ألمًا أو انزعاجًا في الصدر، والذي قد يبدو مثل الثقل أو الضغط أو الامتلاء أو الإحساس بالحرقان وعادةً ما تستمر الحالة غير السارة لفترة أطول من بضع دقائق، وقد تمر، ولكنها تعود مرة أخرى، وقد يحدث أيضًا ضيق في التنفس.

تشمل أعراض النوبة القلبية الأقل شيوعًا لدى الرجال ما يلي:

تعب

الغثيان والقيء

عدم انتظام ضربات القلب

الدوخة أو الدوار أو الإغماء

عرق بارد.

تبدأ أمراض القلب بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، وبالتالي يقل معدل الأكسجين الذي يصل إليه، أو قد يتوقف كليًا مسببًا الجلطات القلبية والذبحات الصدرية، وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي قد تشكل خطرًا على حياة المريض.