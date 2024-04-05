يقوي العظام.. تعرف على فوائد الكاجو المذهلة للجسم

الكاجو من المكسرات التي يحبها الكثير ويتميز بمذاقه اللذيذ، كما يحتوي علي فوائد عديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





الكاجو

فوائد تناول الكاجو

يساعد فى إنقاص الوزن

يحتوى الكاجو على نسبة جيدة من البروتين والألياف، وهذا الأمر يجعلك تشعر بالشبع عند تناولك له، ولذا يساعد بشكل ملحوظ فى التخلص من الوزن الزائد.



تنظيم مستويات السكر بالدم

وُجد أن تناول الكاجو قد يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث إنه غني بالألياف التي تعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم وتقليل مستويات الأنسولين بالدم.





تحسين صحة الدماغ

يحتوي الكاجو على نسب عالية من النحاس الذي يلعب دورًا هامًا في المحافظة على صحة الدماغ وتعزيز جهاز المناعة.

فوائد الكاجو لصحة العظام

يعتبر نقص النحاس الحاد المؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام عاملا رئيسيا لزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما يلعب النحاس دورًا هاما في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين، وهما مكونين مهمين للجسم، وبدون نحاس لن يستطيع الجسم استبدال النسيج الضام التالف الذي يشكل السقالات للعظام، مما قد يؤدي إلى ضعف المفاصل.

الكاجو هو أحد المصادر القليلة التي توفر نسبة عالية من النحاس، حيث يحتوي 28 غرام من الكاجو على 622 ميكروغرامًا من النحاس. والمدخول الموصى به من النحاس عند البالغين يوميًا هو 900 ميكروغرام.

كذلك المغنيسيوم في الكاجو مهم جدا لتكوين العظام، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم.





ينشط جهاز المناعة

ينشط الكاجو جهاز المناعة لأنه مصدر كبير للزنك، كما أنه يساعد على إنتاج الأنزيمات المضادة للأكسدة.





الحفاظ على صحة العين وحماية الشبكية

لأن الكاجو غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مهمة في الحفاظ على صحة العينين والحفاظ على البصر، كما يحمي شبكية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.





يكافح الشعور بالكسل والخمول

بسبب احتواء الكاجو على مجموعة من المعادن والفيتامينات، من بينها فيتامينات ومعادن النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم، فإنه يكافح الشعور بالخمول والكسل، ويلعب دوراً مهماً في المساعدة على القيام بعملية الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي مد الجسم بالطاقة اللازمة.