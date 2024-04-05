أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة| لمواجهة حر الصيف
آيس كريم الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والتي تعطيك الشعور بالانتعاش في فصل الصيف، وتمدك بالرطوبة وخفض حرارة الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بسهولة.
طريقة عمل آيس كريم بـ الشوكولاتة
المقادير
- لتحضير صوص الشوكولاتة :
- الشوكولاتة البيضاء : 200 غم
- كريمة : 2 دسيلتر (سائلة)
- فستق : 75 غراماً
- الشوكولا السوداء : 200 غم
- الشوكولاتة البيضاء : 200 غم
- الزبدة : 125 غراماً (طرية)
- سكر : 100 غراماً
- البيض : 6 حبات
طريقة التحضير
- لعمل آيس كريم بالشوكولاتك، افصلي بياض البيض عن صفاره وضعي كلاً في إناء منفرد.
- ضعي السكر في وعاء، واحتفظي منه بملعقتين كبيرتين، ثم أضيفي إليه 4 ملاعق ماء، وارفعيه على النار حتى يغلي.
- اسكبي السكر المغلي على صفار البيض، وحركيه بسرعة حتى تحصلي على حجم مضاف للخليط.
- ذوبي في إناءين مختلفين الشوكولاتة السوداء والشوكولاتة بالحليب فوق إناء بخاري، وحركيهما بملعقة خشبية ببطء، وأضيفي 75 غراماً من الزبدة إلى كل إناء مع التحريك المستمر.
- أضيفي نصف صفار البيض فوق كل شوكولاتة على حدة، وحركي بخفة نحو الأعلى وليس بشكل دائري للحفاظ على لزوجة الخليط.
- في إناءين آخرين اخفقي بياض البيض حتى تحصلي على شكل ثلجي كثيف متماسك، وأضيفي ملعقة سكر على كل خليط، ثم بياض البيض، باستعمال ملعقة خشبية.
- مدي ورق القصدير في قالب كيك بقطر 28 سنتيمتراً وغطي به الجوانب، ثم اسكبي خلطة الشوكولاتة بالحليب، وفوقها الشوكولاتة السوداء، وملسي سطح الخلطة وغطيها بورق القصدير، وأدخلي القالب إلى الفريزر لمدة 4 ساعات.
- لإعداد صوص الشوكولاتة: ارفعي الكريم السائل على النار حتى الغليان، ثم كسري الشوكولاتة البيضاء، وأضيفيها إليه، حركي ببطء، ثم دعي المزيج يرتاح لمدة 3 دقائق، خلال هذا الوقت اقلبي الـ آيس كريم الشوكولاتة على خشبة وأزيلي الورق منها، وأضيفي إليها الصوص الدافئ بعد خلطه بالبندق المجروش، وزينيه بالبسكويت أو حلوى الماكارون، للحصول على آيس كريم لذيذ مثل المطاعم.