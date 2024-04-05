أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة| لمواجهة حر الصيف

آيس كريم الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والتي تعطيك الشعور بالانتعاش في فصل الصيف، وتمدك بالرطوبة وخفض حرارة الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بسهولة.





طريقة عمل آيس كريم بـ الشوكولاتة

المقادير

- لتحضير صوص الشوكولاتة :

الشوكولاتة البيضاء : 200 غم

كريمة : 2 دسيلتر (سائلة)

فستق : 75 غراماً

- الشوكولا السوداء : 200 غم

- الشوكولاتة البيضاء : 200 غم

- الزبدة : 125 غراماً (طرية)

- سكر : 100 غراماً

- البيض : 6 حبات

طريقة التحضير