إعلان نتيجة مسابقة " المعلمة الفعالة " برياض أطفال تعليم نجع حمادي

أعلن توجيه رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، الانتهاء من تقييم مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2023 /2024، علي مستوي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تحت عنوان " دور معلمة رياض الأطفال فى تنمية ريادة الأعمال لدى طفل الروضة"، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وعصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأسفرت نتيجة المسابقة على مستوى الإدارة، عن فوز " ابتسام مرتضى عبد الواحد" المعلمة بروضة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات بقرية ( هو ) بالمركز الأول، و حصل علي المركز الثاني " إيرين فايز " المعلمة بروضة مدرسة المشتركه الابتدائية بنجع حمادى، بينما حصل علي المركز الثالث " منال يحيى " المعلمة بروضة مدرسة النصر الابتدائية بقرية ( هو ).

من جانبه، قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للمعلمات الفائزات في منافسات المسابقة، متمنيا لهن دوام التوفيق والسداد و تحقيق مركز متقدم في تصفيات المسابقة علي مستوي المديرية.

كما شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات برنامج تأهيل مقيمي و محققي التعليم الزراعي وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية و المستهدف مدارس المرحلة الرابعة والمنظم بالتنسيق مع مشروع " الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الاعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار رفع الكفاءة المهنية لمعلمي التعليم الزراعي وتحسينه للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة.

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، علي أن التدريب يستهدف اكتساب المعلمين للمعارف والخبرات و المهارات والسلوكيات التي تعينهم في تطبيق منهجية الجدارات وفق معايير الاعتماد، وتخريج فني ماهر يمتلك مهارة تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تزويد المقيمين والمحققين نظريا وعمليا لتنفيذ أعمال التقييم لأحد الوحدات المبنية على منهجية الجدارات، لافتاً إلى تدريب عدد 130 معلم بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية شمال قنا، جرى تقسيمهم إلى اربع مجموعات عمل مجموعتين في الثالث والرابع من شهر أبريل، و مجموعتين في السابع والثامن من شهر أبريل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن معيار الأداء في منهج الجدارات هو قياس حقيقي و فعلي دقيق لما يتوقع من المتعلمين القيام به في إطار من المرونة التي تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للمتعلمين والمعلمين والمجتمع، وتخضع للتقييم بشكل موحد ومتسق .

عقد التدريب بحضور الدكتور نجم أحمد علي مدير عام التعليم الفني، وأدار ورشة العمل للمجموعة الأولى، المهندس ممدوح مهنى خبير المناهج بوزارة التربية والتعليم، و المهندس إسحاق الفونس موجه عام التعليم الزراعي بقنا، بينما أدار ورشة عمل المجموعة الثانية الأستاذ علي محمد أبو العلا مستشار مادة الهندسة الزراعية بالوزارة، و الأستاذ حسن عبد الموجود الموجه العام بالمديرية، وتولى مهمة تنسيق العمل بالورشة المهندس أيمن على إسماعيل الموجه الأول بالتعليم الزراعي، و المهندس صادق بكار مدير إدارة تنسيق التعليم الفني.