إنبي يتعادل مع فاركو في الدوري المصري

حسم التعادل نتيجة مباراة إنبي وفاركو بهدف لمثله أمس الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء وأدرك فاركو التعادل بهدف سجله وليد على فرج فى الدقيقة "90+7".

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز الثانى برصيد 27 نقطة بالتساوي مع الاتحاد السكندري والمصرى، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

تشكيل إنبي..

حراسة المرمى: بودي سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي.

الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

الهجوم: أحمد نادر حواش، رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: ياسين السيد - رامي صبري – جابر كامل – أحمد حسانين.

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: وليد علي – عمرو جمال – سيف تيري.