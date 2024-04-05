المتحدث الرسمى لنادى الزمالك...فريق الكره لن يلعب القمه فى السعوديه

رغم ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يعلن حتى وقتنا هذا موقفه من إقامة مباراة القمه مع الأهلى والمؤجله من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز بالمملكه العربيه السعوديه ورغم ماتردد عن موافقتة إلا أن أحمد سالم المتحدث الرسمى للنادى أحمد سالم كتب على صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي: الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيكون موجودا في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة الأهلي، وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وبصفته منظما للمباراة.

وألغى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق مران الليله بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق أثر إصابته بأزمه قلبية أثناء توجهه إلى المران.