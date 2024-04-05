معتز إينو يحذر لاعبي الأهلي من سيمبا.. ويدافع عن إمام عاشور

أكد معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني صعبة، وتصريحات مارسيل كولر واقعية للغاية، لأنه يعطي كل منافس حقه، مشيرًا إلى أن المدرب يريد توصيل رسالة للاعبين بأهمية اللقاء من أجل حسم الصعود لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "فريق سيمبا التنزاني لديه أيضا طموح في تحقيق الفوز على الأهلي، وكرة القدم تحتمل كل النتائج، خصوصًا أنه من الوارد وجود حالة عدم توفيق لأي فريق، وأتمنى التفاف الجماهير ودعم الأهلي في تلك المباراة".

وأضاف: "بطولة إفريقيا أصبحت محببة لجمهور النادي الأهلي، الذي لا يشبع من الألقاب، وأصبح دوري الأبطال من أهداف الفريق الأحمر المستمرة، والجماهير أصبح لديه ثقة كبيرة في لاعبيه من أجل التتويج بالبطولة واللعب في كأس العالم للأندية بشكل مستمر".

وواصل: "الأهلي سوف يستغل نقطة انه يلعب مباريات الذهاب خارج ملعبه، لكنه عليه الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، واستغلال ميزة وجود الذهاب في ارضه، وأتمنى صعوده للنهائي وحسم اللقب في استاد القاهرة الدولي".

وأكمل: "الجميع أصبح يبحث عن تصدر التريند، ويطلق تصريحات مثيرة للجدل من أجل العودة إلى الصورة فقط، فهل إمام عاشور وما نشاهده من احتفالات وصور ينشرها عبر انستجرام تدل على أنه حزين وغاضب ويريد الرحيل عن الاهلي؟!، البعض يطلق تصريحات لإثارة الجدل فقط، ولذلك ردود افعال إمام عاشور أكبر رده على المشككين في انتماءه للأهلي حاليًا".

وواصل: "أتمنى أن نتحلى بالعقلانية في المرحلة المقبلة، بدلًا من محاولة تصدر التريند بتصريحات غير صحيحة".