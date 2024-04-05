مبيعات السيارات في مصر تسجل 7397 مركبة خلال "فبراير" الماضي

رغم حالة الركود التي تصدرت المشهد في سوق السيارات وتوقف حركة المبيعات تماماً، إلا أن أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن مفاجأة، حيث أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات بمختلف فئاتها "شاحنات، أتوبيسات، ملاكي" خلال شهر فبراير الماضي.

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير

وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، والذي حصلت بوابة الوفد على نسخة منه، فإن مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها "ملاكي – أتوبيسات – شاحنات"، بلغت نحو 7 آلاف و397 مركبة خلال شهر فبراير الماضى، مقابل 6 آلاف و76 وحدة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2023، بمعدل نمو 21.7%.



بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الخاص بشهر فبراير الماضي، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 37.3% لتصل إلى 5 آلاف و852 سيارة ملاكي خلال الشهر ذاته، مقابل 4 آلاف و263 سيارة ملاكي.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية بنسبة 32.2% لتسجل 519 مركبة، مقارنة بنحو 766 وحدة وذلك بحسب تقرير "أميك".

وأفاد تقرير "أميك"، بأن مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها انخفضت بنسبة 2% لتصل إلى 1026 وحدة، مقابل 1047 مركبة.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، في الجدول التالي مقارنة بين مبيعات السيارات في السوق المصري خلال شهري فبراير 2023، وفبراير 2024.



الفئة فبراير 2023 فبراير 2024 مقدار الزيادة أوالانخفاض الأتوبيسات 766 أتوبيس 519 أتوبيس انخفاض 32.2% الشاحنات 1047 شاحنة 1026 شاحنة انخفاض 2% الملاكي 4263 سيارة 5852 سيارة ارتفاع 37.3%

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن ظاهرة الأوفر برايس قد اختفت تماماً من سوق السيارات المصري، في ظل توقف حركة المبيعات، وإحجام العملاء عن الشراء انتظاراً لمزيد من الانخفاضات في أسعار السيارات خلال الأيام المقبلة.