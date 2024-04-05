الزيوت الأساسية ضارة بصحة الرجال.. دراسات توضح

خلص الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الزيوت الأساسية قد تعطل الطريقة التي تؤثر بها الهرمونات على الجسم وبالتالي، فإن هذه السوائل الشائعة ليست آمنة جدًا للصحة.

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم الزيوت العطرية بانتظام، إما عن طريق التدليك أو استنشاق رائحتها ومع ذلك، فإن دراسة جديدة أجراها علماء أمريكيون قد صبت مرة أخرى الزيت على نار الجدل حول سلامة الزيوت الأساسية.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن زيوت اللافندر وشجرة الشاي تحتوي على مواد كيميائية تعطل الهرمونات وعلى وجه الخصوص، يمكن لهذه المواد أن تؤدي إلى تطور اضطراب يسمى التثدي قبل البلوغ، والذي يتسبب في نمو الثدي عند الأولاد الصغار.

لاحظ أنه في عام 2007، أشارت دراسة أجراها نفس العلماء ونشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية إلى أن الاستخدام الخارجي المنتظم لزيوت اللافندر وشجرة الشاي قد يكون سبب التثدي عند الأولاد.

وتوصل العلماء إلى استنتاجاتهم بناءً على ثلاث دراسات سريرية، بالإضافة إلى سلسلة صغيرة من الاختبارات المعملية وقد تعرضت النتائج التي توصلوا إليها لانتقادات شديدة من قبل صناعة النفط الأساسية منذ أن أشارت دراسة كبيرة أجريت عام 2013 إلى عدم وجود صلة بين زيت اللافندر واضطراب الغدد الصماء.

والآن اقترح العلماء أن هذا الارتباط لا يزال موجودا، قام الباحثون بعزل 8 عناصر كيميائية محددة موجودة في الزيوت الأساسية المختلفة، بما في ذلك اللافندر وشجرة الشاي وتم تطبيق هذه العناصر على الخلايا السرطانية البشرية في بيئة معملية.

وقام الباحثون بمراقبة أي تغييرات في مستقبلات هرمون الاستروجين والنشاط الجيني لمستقبلات الاندروجين، وتبين أن التغيرات في خصائص هرمون الاستروجين والأندروجين يتم ملاحظتها مباشرة بعد تطبيق تلك المواد الكيميائية على الخلايا وعلاوة على ذلك، تظل هذه التغييرات دائمة، ويمكن أن تسبب تطور التثدي لدى الأولاد قبل البلوغ.

هرمون الاستروجين

هو هرمون أنثوي يفرزه المبيض ويؤثر في تطور ووظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي، وتتكون الأستروجينات من ستيرويد يحتوي على 18 ذرة كربون مرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل (وهي مركبات كيميائية تتكون من الأكسجين والهيدروجين) لتشكل حلقة عطرية، وهناك ثلاثة أنواع من الأستروجينات تختلف حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل التي تحتويها: