تدريب 130 معلما بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية لتطبيق منهج الجدارات

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات برنامج تأهيل مقيمي و محققي التعليم الزراعي وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية و المستهدف مدارس المرحلة الرابعة والمنظم بالتنسيق مع مشروع " الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الاعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار رفع الكفاءة المهنية لمعلمي التعليم الزراعي وتحسينه للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة.

و أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، علي أن التدريب يستهدف اكتساب المعلمين للمعارف والخبرات و المهارات والسلوكيات التي تعينهم في تطبيق منهجية الجدارات وفق معايير الاعتماد، وتخريج فني ماهر يمتلك مهارة تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تزويد المقيمين والمحققين نظريا وعمليا لتنفيذ أعمال التقييم لأحد الوحدات المبنية على منهجية الجدارات، لافتاً إلى تدريب عدد 130 معلم بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية شمال قنا، جرى تقسيمهم إلى اربع مجموعات عمل مجموعتين في الثالث والرابع من شهر أبريل، و مجموعتين في السابع والثامن من شهر أبريل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن معيار الأداء في منهج الجدارات هو قياس حقيقي و فعلي دقيق لما يتوقع من المتعلمين القيام به في إطار من المرونة التي تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للمتعلمين والمعلمين والمجتمع، وتخضع للتقييم بشكل موحد ومتسق .

عقد التدريب بحضور الدكتور نجم أحمد علي مدير عام التعليم الفني، وأدار ورشة العمل للمجموعة الأولى، المهندس ممدوح مهنى خبير المناهج بوزارة التربية والتعليم، و المهندس إسحاق الفونس موجه عام التعليم الزراعي بقنا، بينما أدار ورشة عمل المجموعة الثانية وعلي محمد أبو العلا مستشار مادة الهندسة الزراعية بالوزارة، و حسن عبد الموجود الموجه العام بالمديرية، وتولى مهمة تنسيق العمل بالورشة المهندس أيمن على إسماعيل الموجه الأول بالتعليم الزراعي، و المهندس صادق بكار مدير إدارة تنسيق التعليم الفني.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل الجاري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.