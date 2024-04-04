على الطريقة السورية| حضري بسكويت البرازق استعدادًا للعيد

البرازق من الحلويات السورية الشهيرة، والتي تميزت بقوامها الهش المغطاه بالسمسم اللذيذ والغني بالكالسيوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل استعدادًا للعيد.





طريقة عمل بسكويت البرازق

المكونات

كوب زبده بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بني بودرة

نصف كوب حليب بودرة

معلقة كبيرة بيكنج بودر

بيضه

4 كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت نباتى

معلقة صغيرة فانيليا سايلة

ذرة ملح



الحشو :

كوبين سمسم محمص مع ٦ معالق شربات تقيل

نص كوب فستق او لوز (مجروش)



طريقة تحضير بسكويت البرازق

- فى بولة وبمضرب كهربائى او يدوى نضرب الزبده لحد ما تبقى ناعمة وبعدين نضرب السكر البودرة لحد ما يبقى القوام كريمى

- نضيف البيضة والفانيليا والزيت ونخفقهم كويس

- نضيف ذرة الملح والدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر ونقلب كل المكونات لحد ما نلم العجينه وتبقى طرية ولو حسينا انها ناشفة ممكن نزود معلقتين مياه كبيرة ونغطيها وندخلها الثلاجة نص ساعة وبعدين نكورها كور صغيرة ونغمسها فى الفستق اواللوز

- نرصها فى صنية مدهونة زيت بسيط ويكون الفستق لتحت ومن فوق نزين الوجه بخليط من السمسم

- نضغط عليها بكف الايد بحيث سمكها يبقى رقيق

- ندخلها فرن سخن على 170 درجة لمدة 10 دقايق أو لحد ما تاخد لون ذهبى وبعدين نخرجها.

فوائد تناول السمسم

تحسين صحة القلب

يحتوي السمسم على مركبات نباتية تسمى الليجنانات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد أظهرت الدراسات أن الليجنانات في السمسم يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي السمسم على الألياف، والتي تساعد على تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أن السمسم يحتوي على إنزيم يدعى ليباز، والذي يساعد على هضم الدهون.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي السمسم على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أن السمسم يحتوي على السيلينيوم، وهو معدن يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي.





تحسين الصحة العامة

يحتوي السمسم على العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة بشكل عام، فعلى سبيل المثال، يحتوي على فيتامين B1، والذي يساعد على استقلاب الكربوهيدرات والبروتين والدهون، كما يحتوي على فيتامين B2، والذي يساعد على إنتاج الطاقة.