مصادر الحصول على الكالسيوم.. السلمون أبرزهم

تعزز الأطعمة الغنية بالكالسيوم صحة العظام والأسنان، نظرًا لأنه العنصر الكيميائي الأكثر انتشارا في الطبيعة وأساس بناء الهيكل العظمي.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن، نستعرض فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم وينصح الأطباء بتناولها دائمًا..

البقوليات

من أهم المواد الغذائية التي تحتاجها العظام. لاحتوائها على الكالسيوم ونسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحمي الجهاز الهضمي وتمنح الشعور بالشبع.

الجبن بأنواعه



من العناصر الغنية بعنصر الكالسيوم، حيث تحتوي 30جم من البارميزان والشيدر على 18 ٪؜ من حاجة الجسم اليومية للكالسيوم.

السردين



تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، بالإضافة الى احتوائها أحماض أوميجا 3 الدهنية.

السالمون

مصدر ممتاز للكالسيوم، بالأخص في حال استهلاكه عظامه الطرية.

من جانب آخر، لعنصر الصوديوم دور أساسي في توازن الماء والأملاح، ويساهم في تنظيم كمية الدم وضغط الدم، وهو أساسي لنقل النبضات الكهربائية بين الخلايا العصبية والعضلات، مما يسهل الحركة. ويقوم بنقل العناصر المغذية إلى الخلايا وإزالة نواتج الأيض، بالإضافة إلى دوره في التوازن الحمضي القاعدي وامتصاص العناصر المغذية من الطعام، والحفاظ على مستويات الكالسيوم في العظام.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب الوذمة والتورم، وزيادة الشعور بالعطش وزيادة التبول، مما يزيد من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. ويشير الخبراء إلى أن زيادة كمية الصوديوم في الجسم تسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية، وهو ما يسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تسبب وفاة ملايين الأشخاص سنويًا.

وبناءً على ذلك، ينصح خبراء المنظمة العالمية للصحة بعدم تناول أكثر من 2000 ملغم من الصوديوم في اليوم، مما يعادل أقل من ملعقة صغيرة من الملح، للحد من مخاطر الصوديوم الزائد في الجسم. ويجب تجنب إضافة الكميات الكبيرة من الملح إلى الطعام، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، لتجنب المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن زيادة كمية الصوديوم في الجسم.