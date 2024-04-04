سيناريو قاتل.. تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة

خطف فريق تشيلسي فوزا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم وانتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح البلوز في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بعدما بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق كونور غالاغير وكول بالمر في الدقيقتين 4، 19، ثم عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة مرة أخرى بعدما أدرك التعادل عن طريق اليخاندور جارناتشو وبرونو فرنانديز في الدقيقتين 34، 39 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 67 سجل مانشستر يونايتد هدف ثالث ليتقدم في النتيجة حتى انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وقبل إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة قلب تشيلسي الطاولة وفاجأ الجميع بهدفين متتاليين في الدقيقتين العاشرة والحادية عشرة من الوقت بدل الضائع ليقتنص فوزا ثمينا من مانشستر يونايتد.

يتواجد فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 43 نقطة، حصدها من 12 فوز و7 تعادلات بينما خسر في 10 مباريات.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة حصدها من 29 مباراة بواقع 15 فوز و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 12 مباراة