أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام.. ما هو صداع الآيس كريم

يدل الشعور بالصداع بعد تناول الطعام مباشرة على وجود مشكلات صحية والاصابة ببعض الأمراض وعلى رأسها داء السكري، والحساسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، قد يرتبط الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.



على صعيد آخر ، يعاني البعض بما يعرف "صداع الآيس كريم" بعد تناول الأطعمة الباردة بما يشمل الآيس كريم، أو شرب المشروبات المجمدة، حيث يبدأ الألم بعد ثوانٍ قليلة من التناول السريع للآيس كريم ، ويبلغ ذروته خلال 30 إلى 60 ثانية.



صداع خلف الرأس.. السبب الأكثر شيوعًا التوتر

أسباب صداع الآيس كريم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، يبدو صداع الآيس كريم وكأنه صداع حاد ومفاجئ قد يستمر من بضع ثوانٍ إلى دقيقة قد تشعر بألم حاد أو طعن في الجبهة أو الصدغ، حيث إن ألم المنبهات الباردة شائع جدًا وقد يحدث في 30 إلى 40 % من الأشخاص الذين لا يعانون من الصداع بشكل عام، وتعتبر الأعراض غير ضارة وليست علامة على وجود مرض أساسي يجب أن تقلق بشأنه.

صداع الآيس كريم



وأشار الأطباء إلى أنه عندما يكون لديك طعام أو مشروبات مبردة ، قد تصاب بتجميد دماغك، مثل هذا الصداع ناتج عن التبريد السريع وانقباض الأوعية الدموية في سقف الفم والجزء الأمامي من الرأس، ويؤدي هذا الانقباض إلى ظهور إشارات الألم، مما يؤدي إلى حدوث الصداع.

علاج صداع الآيس كريم

لا يلزم عادة علاج لصداع الآيس كريم في الواقع ، قد يكون تجميد الدماغ مؤلمًا ، لكنه شيء يزول من تلقاء نفسه بسرعة، إذا كنت لا تريد الانتظار، يمكنك إيقاف صداع الآيس كريم عن طريق تدفئة لسانك، يمكن القيام بذلك عن طريق ضغط لسانك على سقف فمك أو شرب مشروب دافئ، وإذا كنت ترغب في منع صداع الآيس كريم في المستقبل، فتأكد من تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة ببطء.