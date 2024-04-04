ميكا البغدادي تفضح "مسلم" وترد على تصريحاته الأخيرة| مقطع فيديو يكشف المستور

أثارت ميكا البغدادي طليقة مطرب المهرجانات الشهير مسلم، حالة من الجدل والحيرة حيث ردت على تصريحات طليقها الأخيرة بشأنها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

ميكا البغدادي ومسلم

ميكا البغدادي ترد على تصريحات مسلم

ردت ميكا البغدادي على تصريحات مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابها على إنستجرام، حيث قالت :"أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم، بس أنت ليه تجيب اسمي وليه قولت حاجات مش حقيقة، أنا طالعة أوضح الكلام، عكس اللي طلعت قولته في البرنامج، وبتقول هي اللي ظلمتني ومخنتنيش".

وعرضت خلال الفيديو مقطع لمسلم قال من خلاله: "أنا بقدم اعتذار كبير للست اللي معايا، أنا اتعلمت وخدت درس كبير جداً وطالع أعتذر للست اللي عايشة معايا، لأن قدرت تستحملني لما كنت مطلع عنيها، لو واحدة مكانها مكنتش هتستحمل ده".

وتابعت ميكا طليقة مسلم: "هو ده نفس الشخص اللي طالع يقول هي اللي ظلمتني، وأنا مخنتهاش".

تصريحات مسلم الأخيرة تثير الجدل وتفتح أبواب النيران

حل مطرب المهرجانات مسلم ضيفًا مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج "أسرار" المذاع على شاشة "النهار"، وكشف تفاصيل طلاقه من أم طفله الوحيد، ميكا البغدادي، وخلافها الشهير الذي نشب بينهما على السوشيال ميديا.

قال مسلم :" مؤخرا قصصي الشخصية بقت مغطية على فني، ولكن أنا زي أي حد طبيعي بنزل ستوريهات، ولما طلعت اعلنت انفصالي عن طليقتي عملت كده عشان الناس متفكرش اننا لسه مع بعض، ودلوقت طليقتي بقت مشهورة لما اطلقنا واتشهرت بسببي، قعدنا مع بعض سنه ونص".

ميكا البغدادي ومسلم

وأضاف مطرب المهرجانات: انا مش الرجالة اللي بيتشهروا يشوفوا زوجة تانية، الحمدلله احنا مرتاحين ماديًا من زمان، وانا لما طلقت، وعملت كده عشان مافيش تواصل ما بينا ولا فهم وكانت صاحبتي واكتشفنا ان دماغنا مش شبه بعض ولذلك انفصلنا بكل احترام، ابني حته من قلبي وبشوفه كتير.

ميكا البغدادي ومسلم

وتابع مسلم :"أنا بحب الخير لكل اللي حواليا وافتخر بيهم قدام الناس، وانا مغرتش من نجاح طليقتي ولما اتشهرت مأثرش عليا، وانا متجوزتهاش عن حب، لكن هي اكيد كانت بتحبني، لكني بحبها بعشرة مش عن حب اوي، اللي مسرعني عن الجواز والارتباط اني مبحبش امشي غلط عشان كده اتجوزت بدري، لاني راجل شرقي وصعيدي من طهطا في سوهاج، واتعلمت الرجولة والشهامة والأصول ومقصرتش مع أي حد ، واتعلمت ان البيت أهم من الفن ولا المجال باقي".